Die Impfpflicht bleibt wohl im Wartesaal sitzen

«Wir brauchen eine Impfpflicht. Die Frage ist entschieden. Nicht von Politikern, sondern von Wissenschaftlern», hat Premierminister Xavier Bettel am 19. Januar gesagt und die Empfehlungen eines Expertenkomitees unterstützt, eine Impfpflicht für über 50-Jährige und Pflegepersonal einzuführen. Ein Monat später steht der Gesetzesentwurf. Durch die Omikron-Welle haben sich allerdings die entstandenen Bedenken gelegt, in ganz Europa sind Maßnahmen ausgesetzt worden, wodurch die Maßnahme an Dringlichkeit verliert – zumindest bis zum Herbst 2022.

Für Dr. Paul Wilmes, Mitglied des Wissenschaftlichen Ausschusses, hat sich die Lage jedoch nicht so sehr verändert. «Ich denke, unsere Empfehlung würde unverändert bleiben, wenn man bedenkt, dass eine Impfpflicht darauf abzielen würde, im Herbst und Winter 2022/2023 eine möglichst breite Durchimpfung zu gewährleisten», sagt er. Eine Impfpflicht sei deshalb weiterhin sinnvoll, «weil wir nicht wissen, welche Art von Variante dann im Umlauf sein könnte. Dies könnte eine Variante sein, die virulenter als Omikron ist», sagt er.

«Es ist eher eine wissenschaftliche als eine politische Debatte»

Auf politischer Ebene fordert Mars Di Bartolomeo, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses der Chamber, «sich die nötige Zeit zu geben». Für den ehemaligen Gesundheitsminister gab es «trotz unterschiedlicher Formulierungen» einen Konsens darüber, dass man das Gesetz «wenn nötig» verabschieden sollte. «Man wird auf die Kommissionen, den Staatsrat und die beratenden Instanzen hören müssen», erinnerte er und fügte hinzu: «Es ist eher eine wissenschaftliche als eine politische Debatte. Die Politiker sollten nicht Wissenschaftler spielen – und umgekehrt.»

Dr. Gérard Schockmel, Infektiologe am Robert-Schuman-Krankenhaus, stimmt dem zu und betont, dass nach der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs und der Einholung der Stellungnahmen «die aktualisierten Impf-, epidemiologischen und wissenschaftlichen Daten überprüft werden müssen. Erst am Ende dieses gesamten Prozesses wird eine Entscheidung getroffen.»

Von diesem Zeitpunkt an werden mehrere Optionen möglich sein. Dr. Schockmel erwartet «eine Einführung in zwei Phasen, zuerst eine Phase ohne Sanktionen und dann eine Phase mit Strafen». Für Mars Di Bartolomeo sei es, wenn der Text fertig ist, immer noch möglich, ihn danach nur im Bedarfsfall auszulösen oder ein Datum im Text festzulegen.

(Nicolas Martin/L'essentiel)