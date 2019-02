24 Fälle von Missbrauch in Luxemburg

Die katholische Kirche in Luxemburg bleibt von Fällen sexuellen Missbrauchs nicht verschont. Die Erzdiözese zog am Donnerstag in einer Pressekonferenz, wenige Tage nach dem Vatikangipfel, eine Bilanz. Aus der Bestandsaufnahme geht hervor, dass die Kirche in den vergangenen acht Jahren 24 Berichte über sexuelle Gewalt erhalten hat. Sie wurden allerdings erst kürzlich berichtet und ereigneten sich zwischen den fünziger und siebziger Jahren. Die meisten der Opfer waren Männer oder Jungen.

Von den 24 mutmaßlichen Opfern sollen 21 zum Zeitpunkt der sexuellen Übergriffe minderjährig, davon elf unter zwölf Jahren alt gewesen sein. Luxemburgs Erzbischof Jean-Claude Hollerich nahm vor einigen Tagen am Vatikangipfel teil. In der Pressekonferenz entschuldigte «er sich von ganzem Herzen bei allen Opfern».

(L'essentiel)