Luxemburg hat eine Chance auf mehr Biodiversität

Die Reform der europäischen Agrarpolitik (GAP) ist auf der Zielgeraden. Sie sieht vor, dass die EU-Mitgliedstaaten in Zukunft einen viel größeren Spielraum bei der Umsetzung ihrer Agrarpolitik haben als bisher. Wie das Observatoire de l'environnement naturel in Luxemburg in einer Pressemitteilung schreibt, müsse das Großherzogtum deutlich mehr Maßnahmen ergreifen und eine naturnahe, nachhaltige Landwirtschaft gezielt fördern, um den Verlust an Biodiversität zu stoppen. Denn trotz aller Bemühungen der vergangenen Jahre sind 84 Prozent der Grünland-Habitate in einem schlechten Zustand.

Drei alternative Szenarien:



1. Frei kombinierbare, spezifische Prämien für Einzelmaßnahmen

2. eine Art Gemeinwohlprämie für ein Paket an Maßnahmen (verbunden mit einem Punktesystem und einer erforderlichen Mindestpunktezahl)

3. eine erweiterte Landschaftspflegeprämie, mit verschiedenen Auflagen, die alle erfüllt sein müssen (wie ökologische Maßnahmen auf zehn Prozent Ackerland, zehn Prozent Grünland und fünf Prozent nicht-produktive Landschaftselemente, Fortbildung, usw.).



Großteil der Maßnahmen nicht zielführend

Wie aus der Studie des Forschungsinstituts für biologischen Landbau in Frankfurt/Main und des Instituts für Agrarökologie und Biodiversität in Mannheim hervorgeht, haben die vergangenen Förderperioden gezeigt, dass die Agrarhilfen in Luxemburg weder zu einer Verbesserung der Wasserqualität noch zu einer biologischen Vielfalt geführt haben. Ein Großteil der Fördermaßnahmen sei demnach entweder nicht zielführend oder erreiche einen viel zu geringen Flächenanteil, um wirksam sein zu können.

Der nationale GAP-Strategieplan und das nächste Agrargesetz seien jetzt jedoch die Chance, echte Fortschritte beim Schutz der Biodiversität zu erzielen. Die beiden Forschungsinstitute schlagen mehrere alternative Szenarien vor, wie Öko-Regelungen und die übrige Palette an Fördermaßnahmen (Agrarumwelt- u. Klimaschutzmaßnahmen sowie Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung) aufeinander abgestimmt werden können (siehe Infobox).

Ausbau der Beratungseinrichtungen

Die Forschungsinstitute schätzen, dass die Maßnahmen auf mindestens 30 Prozent des Grünlandes und auf etwa 25 bis 30 Prozent des Ackerlandes zur Anwendung kommen müssen, damit nicht noch mehr Biodiversität verloren geht. Dafür müssten die zur Verfügung stehenden Budgets in wirksame Maßnahmen fließen und nicht breit gestreut werden.

Die Studie empfiehlt zudem eine bessere Koordinierung zwischen den verschiedenen Politikbereichen, den Ausbau der Beratungseinrichtungen, ein Entschuldungsprogramm für Landwirte, die ihre Produktion umstellen wollen sowie eine bessere Vermarktung für nachhaltig produzierte Lebensmittel.

(aub/L'essentiel)