«Wir gehen mit euch durch diese schwere Zeit»

Großherzog Henri hat sich am Montagabend in einer Ansprache an sein Volk zur Corona-Krise geäußert. Die Regierung habe aufgrund der Verbreitung der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 Maßnahmen ergreifen müssen, die Luxemburg seit Jahrzehnten nicht gesehen hat – «Maßnahmen, die zwar das alltägliche Leben stark verändern, aber unumgänglich sind.»

Nun sei der Moment gekommen, in dem die Solidarität der Luxemburger gefordert ist. «Diese Situation muss man ernst nehmen, den Maßnahmen und Empfehlungen der Regierung sind Folge zu leisten», erklärte der Großherzog. Jeder trage nun eine große Verantwortung. Insbesondere sei die Verbreitung der Krankheit wegen der alten und kranken Bürger dringend zu vermeiden. «Respektiert unbedingt die Hygieneregeln», so Henri.

Dank an alle Helfer

Die Regierung bewerte die Situation ständig neu und passe die Vorschriften zum erforderlichen Zeitpunkt neu an. Seinen «tiefsten Respekt» drückte der Großherzogtum dem Personal im Gesundheitssystem aus: «Danke für eure wertvolle Arbeit und euren unermüdlichen Einsatz.» Ebenso dankte Henri allen, die ihren Mitmenschen helfen und versuchen verletzliche Personen besonders zu schützen.

Seine knapp dreiminütige Rede schloss der Landesvater mit den Worten: «In diesen Tagen und Wochen bin ich, zusammen mit der Großherzogin und unserer ganzen Familie, mit ganzem Herzen bei euch, um mit euch zusammen durch diese schwere Zeit zu gehen.»

(sw/L'essentiel)