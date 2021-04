Statt Weinmarkt gibt's eine Überraschungsbox

Er ist Tradition. Jedes Jahr, immer Freitags nach Ostern, findet in Grevenmacher eigentlich der Maacher Wäimoart, statt. Für die Stadt Grevenmacher, die Luxemburger WinzerInnen und Weinliebhaber der Region ist der Weinmarkt quasi eine Pflichtveranstaltung. Weil der Weinmarkt aber aufgrund der Corona-Pandemie erneut ausfällt, lässt sich weder über den jüngsten Jahrgang philosophieren noch den den ein oder anderen Tropfen probieren, und vielleicht neue Weine kennenlernen.

Genau diesen Gedanken hat die Stadt mit der Idee von den Überraschungs-Weinboxen zum Abholen aufgegriffen: In Zusammenarbeit mit dem Weininstitut Luxemburg haben die Macher des Weinmarktes unterschiedliche Weinboxen zusammengestellt. Pakete, mit je vier Weißweinen und zwei Crémants. Nur von welchem der 23 Winzerinnen und Winzer von Mosel und Sauer die Weine stammen, soll eine Überraschung bleiben. «So probiert man eben auch Weine, die man vielleicht noch nicht kennt», sagt Tom Schartz, City-Manager von Grevenmacher, der selbsternannten Moselmetropole.

«Es gibt ja keine schlechten Weine in Luxemburg»

«Viele finden die Idee von der Überraschungs-Weinbox sehr gut», sagt Nico Becker, der die Weinboxen am Freitag am Drive-In in Grevenmacher ausgab. Er verrät auch, dass die Idee ursprünglich von den beiden ehemaligen Weinköniginnen Carole Clemens und Tess Bourton stamme. Und so freute sich auch Lis Fassian, die sich im Vorfeld eine Box gesichert hat. Aus «Solidarität», sagt sie, und «Sympathie», unabhängig davon, welche Weine im Paket sind: «Es gibt ja keine schlechten Weine in Luxemburg», sagt sie und lacht.

Doch so schön sie auch sein mag, die Idee mit der Weinbox bleibt eine Notlösung. «Ganz klar», sagt Tom Schwartz, City-Manager von Grevenmacher. Denn ersetzen können die Boxen den Weinmarkt nicht. «Eine Absage war aber keine Option», sagt er. Nicht, nachdem das Event, das 2020 sein 90-jähriges Jubiläum feiern sollte, schon im vergangenen Jahr der Pandemie zum Opfer gefallen war. «Es ist einfach Tradition», sagt er, «deshalb mussten wir umdenken.»

Winzer stellen sich vor Da mit der Absage des Maacher Wäimoart auch die Gespräche mit den Winzerinnen und Winzern in diesem Jahr ausfallen, hat die Stadt Videos von den Erzeugern online gestellt. So können Interessierte mehr über ihre Arbeit und die Weine erfahren.

(Michael Aubert/L'essentiel)