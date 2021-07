Arzt droht wegen Corona ein Jahr Berufsverbot

Am vergangenen Sonntag stand Dr. Benoît Ochs bei einer Demonstration gegen die Gesundheitsmaßnahmen auf der Place d'Armes in Luxemburg auf dem Podium. Er sprach von einem «Infantizid», den es geben werde, sollten auch Kinder gegen das Coronavirus geimpft werden. «Er ist ein Arzt, der Verschwörungsmythen aufgreift und sie als Wissenschaft verkauft. Unter seinen Zuhörern waren hauptsächlich Coronaleugner», sagte ein Passant, der die Szene schockiert verfolgte.

Heute wird der Disziplinarausschuss des «Collège médical» über die Zukunft des Arztes aus Gonderingen entscheiden. Es wird gefordert, dass er aufgrund seiner Äußerungen seinen Beruf ein Jahr lang nicht ausüben darf. «Ihm wird vorgeworfen, die vom Gesundheitsministerium zu Beginn der Pandemie verfügten Maßnahmen, insbesondere gegen das Gesetz zur Isolierung verstoßen zu haben. Zudem habe er Kollegen als hörig bezeichnet, Schüler ungerechtfertigt von der Maskenpflicht befreit, Masken als potenziell gefährlich darstellt und bei der Impfkampagne eine dem Ministerium widersprechende Position eingenommen», fasst sein Anwalt Christian Bock zusammen.

« Er kann nicht das Leben anderer riskieren »

Ein Impfgegner sei Ochs aber nicht. «Er nimmt jeden Tag Corona-Impfungen vor. Aber er glaubt, dass die Impfung nicht notwendig ist, vor allem nicht bei jungen Patienten und Kindern, bei denen schwere Formen sehr selten sind», so der Anwalt weiter. Sein Mandant sei ein kritischer Denker, der nicht auf der Linie der Politik liege und an dem nun ein Exempel statuiert werden soll. Ochs plädiere für eine Behandlung von Covid-Patienten, sobald der Test positiv ausfällt. Der Arzt habe mehrere Hundert Patienten versorgt. Zu einem Todesfall sei es nicht gekommen – auch durch den Einsatz von Hydroxychloroquin .

«Ein Arzt sollte wissen, was eine Impfung ist und dass sie nicht verabreicht wird, um Menschen zu schädigen oder gar zu töten», prangert der Vizepräsident des «Collège médical», Dr. Tom Ulveling, an. «Er kann sagen, dass er sich nicht impfen lässt, aber nicht das Leben anderer Menschen riskieren. Das steht in keinster Wiese im Einklang mit der Wissenschaft und dem Ministerium», sagt Ulveling. In Bezug auf Studien, auf die sich Dr. Ochs beruft, weist er darauf hin, dass sie inzwischen von der wissenschaftlichen Gemeinschaft in Frage gestellt wurden.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)