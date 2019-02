«Ich habe noch nie eine solche Explosion gehört»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die schreckliche Explosion, bei der am Donnerstag in Waldhof zwei Soldaten getötet und zwei weitere – teils schwer –verletzt wurden, war noch Kilometer weiter zu hören. Viele Bewohner der umliegenden Ortschaften waren aufgrund der Wucht der Explosion fassungslos. «Ich war zu Hause mit einem Techniker. Der sagte im Scherz, dass jetzt der Krieg angefangen hat», erklärt Adrien (Name von der Redaktion geändert).

Zu dem Zeitpunkt hatte der Steinseler keine Ahnung, dass sich gerade eine Tragödie ereignet hat. «Ich habe gedacht, das Bombenkommando hätte gerade eine Granate in die Luft gejagt. Das Haus wackelte richtig. Aber ich habe noch nie eine solche Explosion hier in Luxemburg gehört», sagt der ehemalige Soldat, der auch in Waldhof stationiert war.

Mit seiner Einschätzung lag er bekanntermaßen daneben. Für Adrien ist die Trägödie besonders groß – er kannte einen der getöteten Soldaten: «Ich habe mit ihm gedient. Er war ein netter Kerl und ein großer Motorradfan. Er hat viele Bikes zu Hause repariert. Er uns sein Kollege waren sehr mutige Menschen.»

(th/L'essentiel)