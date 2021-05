Polizei sucht nach Luftballon-​​Gang

Zwei Jugendliche sind am Freitagabend im Umfeld der Kinnekswiss von einer Gruppe überfallen worden. Das teilt die Polizei am Montag mit und startet gleichzeitig einen Zeugenaufruf. Nach Angaben der Ermittler waren die Jugendlichen gegen 22 Uhr in der Nähe des Stadtparks unterwegs, als sie beim Eingang Kreuzung Avenue de la Porte Neuve und Boulevard de la Foire attackiert wurden. Die Gruppe soll zwischen fünf und zehn Personen groß gewesen sein. Nach Polizeiangaben sollen die Verdächtigen selbst zwischen 16 und 18 Jahre alt sein.

Eines der Opfer musste nach der Tat mit Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Die Gruppe trug zum Tatzeitpunkt Kapuzenpullover und Westen. Ein weiteres Merkmal, die Angreifer hatten bei ihrer Tat Luftballons bei sich. Die Beamten gehen davon aus, dass die Gruppierung bereits im Laufe des Tages in der Hauptstadt in Erscheinung getreten ist; möglicherweise sogar durch ähnliche Taten.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Täter haben, sich zu melden. Zweckdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Luxembourg per Telefon (+352 244 40 1000) oder per Email entgegen.

(L'essentiel)