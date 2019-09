Am Dienstagmorgen tauschten sie ihre bunten Schultaschen gegen graue Eastpack-Rucksäcke. «Wir sind nicht mehr in der Grundschule mit den Kleinen. Hier sind wir die Kleinen. Man muss sich also durchsetzen», sagt Leandro zu Beginn der 7. Klasse am technischen Lyzeum Mathias Adam in Petingen.

Rund 5000 Schülerinnen und Schüler an den luxemburgischen Schulen bereiten sich so auf eine neue Phase vor: Neue Gebäude, neue Lehrer und neue Gewohnheiten. Da spielt natürlich Nervosität mit.

«Einen Lehrer für jeden Zweig zu haben, das ist ganz schön viel. Ich hätte lieber nur einen für alle Fächer, weil sie uns dann besser kennen», sagte Yara, 12. Alessandras größte Angst ist es, sich im Gebäude zu verlaufen. «Es ist viel größer als meine alte Schule. Es wäre peinlich, zu spät zu kommen, weil ich mein Klassenzimmer nicht finde», gibt der Teenager zu. Soraya ist bereits besorgt über ihre Notizen. «Ich hoffe, ich komme bei dem schnellen Tempo noch gut mit. Das wird ganz anders als in der Grundschule», sagt die 12-Jährige.

Angst und Vorfreude: Eine spannende neue Phase

Aber neben den Sorgen gibt es auch viel Vorfreude auf das Neue. Für die drei Freunde Edim, Enzo und Eldin aus Niederkorn ist es eine neue «spannende» neue Phase. «Wir gehören jetzt zu den Großen. Wir werden viel lernen», freuen sich die Teenager. Für Ilman, dessen Mutter Lehrerin ist, stellt die neue Schule kein großes Geheimnis dar. «Ich kenne schon viele Lehrer. Meine Mutter hat mich auch gut auf die kommenden Kurse vorbereitet», sagte er. Aber auch für ihn gibt es ein erstes Mal: Er nimmt mit den neuen Klassenkameraden den Bus.

Als es klingelt, werfen die Eltern ihren Kindern einen letzten nervösen Blick zu, bevor sie sich aufmachen in ihre neuen Klassenzimmer.

(Ana Martins/L'essentiel)