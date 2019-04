Aus alten Glühbirnen werden Designer-​​Lampen

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Wir wollten unbedingt ein Projekt mit recycelten Materialien machen. Auf der Suche nach Inspiration sind wir dann auf die Idee gekommen, aus alten Glühbirnen Öllampen herzustellen», erklären die Schüler vom Lycée Michel Lucius. Sie stehen hinter dem Mini-Unternehmen «Glow Up».

Die Glühbirnen stammen aus den Recyclingzentren in Bettemburg und Düdelingen. In einer ersten Phase werden dort weggeworfene Glühbirnen und Deckel von Glasflaschen gesammelt. Dann bauen die Schüler die Öllampen Zuhause um. Ein Schreiner liefert ihnen extra dafür Standfüße aus Holz. Verkauft wird das fertige Produkt inklusive Lampenöl. Im Sortiment befinden sich außerdem Wachskerzen in recycelten Glasbehältern.

«Es wird überhaupt kein Kunststoffmaterial verwendet. Wir sind uns bewusst, wie schädlich Plastik für die Umwelt und für Tiere ist.» Das liegt dem Team besonders am Herzen. Ein Teil des Erlöses geht daher an das Tierheim in Gasperich. Auch die Konkurrenz wird immer im Auge behalten. «Es gibt bereits Mini-Unternehmen, die Kerzen verkaufen. Aber wir sind die einzigen, die aus alten Glühbirnen Öllampen machen», sagen die Schüler.

(Ana Martins/L'essentiel)