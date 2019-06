2,5 Millionen Euro für Sanierungsprojekt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Projekt zur Sanierung der ehemaligen Militärstadt Diekirch ist in vollem Gange. Die Ministerin für Wohnungsbau Sam Tanson (déi gréng) und ihr Kollege für öffentliche Arbeiten François Bausch (déi gréng) haben am aus dem Jahr 1994 umfasst.

2,5 Millionen Euro wurden in den vergangenen zehn Jahren bereits investiert, so die Minister. Diese wurden für routinemäßige Instandhaltungen der Räumlichkeiten, der Fassade, der technischen Anlagen, der Zwischenwände, der Innen- und Außeneinrichtung verwendet, so das Ministerium für öffentliche Arbeiten auf Nachfrage von L'essentiel.

Die Projekträger planen weitere 180 Wohneinheiten in der ehemaligen Militärstadt, deren Gebäude «in gutem Zustand» seien, sagen Tanson und Bausch auf die Nachfrage des Abgeordneten Ali Kaes (CSV). Der Baubeginn ist für 2020 geplant, erste Bewohner sollen zwei Jahre später einziehen können.

(jg/L'essentiel)