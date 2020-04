Sprit in Luxemburg ab morgen so billig wie 2009!

Dass das Coronavirus für die Verbraucher nicht nur schlechte Seiten hat, zeigt sich seit einigen Wochen an den Tankstellen. Seit dem 7. Januar 2020 fielen in Luxemburg die Spritpreise pro Liter um etwa 40 (!) Cent.

Ein Ende der Abwärtsspirale ist bisher nicht in Sicht. Denn zum Freitag lassen die Benzinpreise hierzulande abermals nach: Der Liter Super 95 wird ab 0 Uhr um 3,4 Cent billiger und kostet dann 0,891 Euro. Die 98-Oktan-Variante wird um satte 5,8 Cent günstiger und kostet nach der Umstellung 0,97 Euro. Und auch die Dieselfahrer schauen nicht in die Röhre: Ihr Kraftstoff wird um 4,3 Cent günstiger. Der Liter kostet dann 0,835 Euro.

Wann der Sprit zuletzt so günstig war? Am 19. Januar 2009 – also vor mehr als elf Jahren – waren die Preise in etwa vergleichbar.

(L'essentiel)