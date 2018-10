Ex-​​IBM-​​Chef investiert in Elektrosegler

Nach seinem stressigen Berufsleben widmet sich der ehemalige Geschäftsführer von IBM in Luxemburg, Pascal Lanser, mit Leib und Seele seiner Leidenschaft für die Luftfahrt. Seit zwei Jahren beschäftigt er sich mit der Entwicklung des Elektromotors auf einem Ultraleichtflugzeug. «Segelflugzeuge, die zwischen 70 und 100 Kilogramm wiegen, werden in der Regel von einem Motorflugzeug in die Luft gezogen. Ein Elektromotor würde es ihnen ermöglichen, autonom zu fliegen und auf jedem Gelände zu starten», sagt er. «Es ist ökologischer, aber auch beruhigender, denn mit dem Elektromotor, dessen Batterien eine Reichweite von 45 Minuten haben, können wir das Ultraleichtflugzeug in jedem Fall wieder dorthin bringen, wo es gestartet ist».

Zur Durchführung seines Projekts gründete der ehemalige IBM-CEO seine eigene Firma UNL-SARL und profitierte dabei von der finanziellen Unterstützung der beiden luxemburgischen Unternehmen Sopra Banking und Sopra Steria. Während die Batterien und der Motor derzeit in der Schweiz gebaut werden und dann in Italien montiert werden, hofft Pascal Lanser, dass diese verschiedenen Phasen eines Tages in Luxemburg durchgeführt werden. «Ich beabsichtige, das Ministerium für nachhaltige Entwicklung um Hilfe zu bitten und hoffe, Unterstützung für die technischen und finanziellen Aspekte zu finden. Es ist ein boomender Wirtschaftszweig», sagt er.

Heute sind in Europa nur 20 Ultraleichtflugzeuge mit einem Elektromotor ausgestattet.

(Gaël Padiou/L'essentiel)