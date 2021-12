So stehen die Chancen auf weiße Weihnachten

Alle Jahre wieder kommt die große Frage auf: Gibt es Schnee über die Weihnachtsfeiertage? Im Großherzogtum sieht es auch 2021 nicht danach aus. «Nach aktuellem Stand liegt die Wahrscheinlichkeit für ein weißes Weihnachtsfest bei unter 20 Prozent», erklärt Luca Mathias vom Wetterdienst .

So ganz die Hoffnung aufgeben, will aber auch er nicht. Denn eine fundierte Vorhersage können Meteorologen nur für die kommenden fünf Tage abgeben. Darüber hinaus werden die Prognosen immer ungenauer. Daher könne man aus den aktuellen Modellen noch nichts Genaues schließen.

26 Zentimeter und minus zwölf Grad

«Im Laufe der kommenden Woche kann sich die Wetterlage noch ändern», erklärt der Wetterexperte. Entscheidend sei, ob sich das Hochdruckgebiet, das derzeit unsere Wetterlage beherrscht, noch abschwächen oder verlagern wird. Ist dies der Fall, könnte tieferer Luftdruck auch für kältere Temperaturen sowie für Niederschläge und damit auch für Schnee sorgen.

Der aktuelle Trend zeigt, dass die Temperaturen ein bis drei Tage vor Heiligabend nachts unter den Gefrierpunkt fallen. Ab Heiligabend deuten die Modelle außerdem einen Anstieg der Niederschlagswahrscheinlichkeit an, wobei die Bandbreite der möglichen Temperaturen tagsüber noch sehr groß ist.

MeteoLux zeichnet seit 73 Jahren das Wetter am Flughafen Findel auf. Seit 1947 wurde an der Messstation in 14 Jahren eine geschlossene Schneedecke an Weihnachten beobachtet. «Zuletzt hat es an Heiligabend 2020 geschneit. Dabei war die Schneedecke aber dünner als 0,5 Zentimeter, also nicht nennenswert», sagt Mathias. Er ergänzt: «So richtig viel Schnee gab es am 25. Dezember 2010. Damals war die Schneedecke 26 Zentimeter dick. An dem Tag wurde mit minus zwölf Grad auch die kälteste Temperatur an Weihnachten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen.» Am wärmsten war es mit 11,9 Grad plus am ersten Weihnachtsfeiertag des Jahres 1997.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)