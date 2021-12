«Ich werde mich Hass und Fake News nicht beugen»

L'essentiel: Könnte die neue Omikron-Variante neue Einschränkungen notwendig machen?

Premierminister Xavier Bettel: Wir müssen mit allem rechnen. Zum Jahreswechsel werden die Nachrichten zur Pandemie wieder schlechter und wir haben alle genug davon. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um die Menschen zu schützen. Wir wissen, dass diese Maßnahmen schlecht für die Moral sind. Wir können eben nicht in die Zukunft schauen.

Für wie gefährlich halten Sie die Omikron-Variante?

Sie wird eine neue Infektionswelle verursachen. Wir müssen verhindern, dass sie zu einem Tsunami wird. Omikron ist ansteckender, aber ersten Erkenntnissen zufolge auch weniger krankheitserregend. Letzteres könnte eine gute Nachricht sein.

Premierminister Bettel mit Gesundheitsministerin Paulette Lenert.

Kann die Impfung das Problem lösen?

Sie bietet mehr Sicherheit in Bezug auf den Verlauf der Krankheit. Omikron ist resistenter gegen die Impfstoffe. Aber Zweifach-Geimpfte sind immer noch zu 50 Prozent vor der Ansteckung geschützt, Menschen, die eine dritte Dosis erhalten haben, zu 70 Prozent. Ungeimpfte haben gar keinen Schutz. Ich habe im Krankenhaus einen Covid-Patienten getroffen. Er hat es bedauert, die Impfung abgelehnt zu haben.

Haben Sie zum Zeitpunkt Ihrer Infektion die Wirksamkeit der Impfstoffe in Frage gestellt?

Nein, weil ich bis dahin erst eine Dosis erhalten habe. Ich will mir aber nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre. Ich hatte Probleme mit der Sauerstoffsättigung, so wie viele andere Covid-Patienten auch. Für mich und meinen Mann war das nicht einfach. Viele haben die Infektion nicht überlebt. Sie hinterlassen nun eine große Lücke in ihren Familien.

Xavier Bettel ist doppelt geimpft und erhält bald die dritte Dosis.

Muss die Impfung zur Pflicht werden?

Die meisten Menschen, die keine Vorerkrankungen haben und ins Krankenhaus eingeliefert werden, sind nicht geimpft. Ich möchte, dass wir im Januar über die Impfpflicht diskutieren und die Vor- und Nachteile auflisten. Sobald die gemeinsame Position der Regierung feststeht, wünsche ich mir eine Debatte im Parlament, in der es keinen Platz für Parteipolitik gibt.

Bisher hatten Sie sich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. Wie kam es zu Ihrem Sinneswandel?

Ich wollte das vermeiden. Wenn wir die Pandemie aber nicht anders in den Griff bekommen, müssen wir sie ins Auge fassen.

Was entgegnen Sie Menschen, die Sie beschuldigen «freiheitsfeindliche Maßnahmen» zu ergreifen?

Dass das Gemeinwohl und die Gesundheit aller Vorrang hat. Vergleiche mit dem Dritten Reich sind absolut inakzeptabel. Dass man mich beschimpft, ist eine Sache, aber den CovidCheck mit dem Schicksal der sechs Millionen getöteten Juden zu vergleichen, bedeutet, dass man keine Ahnung von Geschichte hat. Glücklicherweise hat die große Mehrheit unserer Bürger kein Verständnis für solche Vergleiche. Nachdem mein Haus belagert wurde, habe ich auch viele Briefe von Menschen bekommen, die sich klar gegen derartige Aktionen aussprechen.

Bei mehreren Demonstrationen ist es zu Zwischenfällen gekommen.

Beeinflussen solche Aktionen ihre Arbeit?

Nein, und ich werde auch nicht nachgeben. Ich wurde gewählt, um Entscheidungen zu treffen und weiche wegen solcher Leute nicht zurück. Wenn ich wissenschaftliche Gründe habe, meine Meinung zu ändern, werde ich das tun, aber politische Entscheidungen werden von Fakten und der Realität geleitet. Nicht durch falsche Informationen, Hass oder Gewalt.

Sind Sie besorgt über die Zunahme extremistischer Ideen?

Mit Vertrauensproblemen hat die Politik schon immer zu kämpfen. Die Radikalisierung ist besorgniserregender, wenn sie sich gegen die Wissenschaft und die Presse richtet. Für manche Menschen werden Dinge zur Realität, weil sie sie auf Facebook gelesen haben. Ein Arzt hat mir erzählt, dass selbst Corona-Kranke auf dem Sterbebett behaupten, dass das Virus nicht schlimm sei. Und Menschen, die behaupten, dass das Virus nicht existiert, sollen das den Familien der 907 Verstorbenen sagen.

32 Prozent der Luxemburger sind noch nicht geimpft.

Mitte Januar wird die 3G-Regel auch am Arbeitsplatz eingeführt. Welche Lösungen gibt es für Ungeimpfte?

Sie können sich jeden Tag testen lassen oder im Homeoffice bleiben, wenn das möglich ist. Das ist teuer und kompliziert. Aber ohne Impfpflicht müssen sie sich nicht impfen lassen.

Wie könnte die Impfpflicht in der Praxis umgesetzt werden?

Wir analysieren derzeit unterschiedliche Modelle und wir werden das zu einem späteren Zeitpunkt darlegen.

Innerhalb Ihrer Regierung hat es zuletzt einige personelle Abgänge gegeben. Wie haben Sie darauf reagiert?

Pierre Gramegna hat mir schon vor einiger Zeit mitgeteilt, dass er sich nicht mehr zur Wahl stellen wolle. Er wird Großvater und möchte sich etwas Zeit für seine Familie nehmen. Da der Wechsel im Finanzministerium ohnehin anstand, wollten wir ihn gemeinsam mit den beiden anderen Ministern der LSAP vollziehen.

Ich wollte, dass Pierre Gramegna weitermacht, konnte ihn aber nicht überzeugen. Mit ihm, Dan Kersch und Romain Schneider sind drei Schwergewichte gegangen. Ich werde sie vermissen, freue mich aber gleichzeitig auf die Zusammenarbeit mit Claude Haagen, Georges Engel und Yuriko Backes.

Pierre Gramegna räumt seinen Posten als Finanzminister.

Sind Sie für die Wahl 2023 bereit?

Im Moment beschäftige ich mich mit anderen Dingen. Ich habe eine Krise zu bewältigen, bei der fast jeden Tag Menschen sterben und die Krankenhäuser am absoluten Limit arbeiten.

Was kommt 2022 auf Sie zu?

Leider bestimmt die Pandemie noch immer das Leben und wir wissen noch nicht, wie sich die Omikron-Variante auswirkt. Corona wird auch im kommenden Jahr zwei Milliarden Euro aus dem Staatshaushalt verschlingen.

Bedeutet das, dass es keine größere Reformen geben wird?

Wir haben immerhin die neue Verfassung, den Wohnungsbau, die Digitalisierung und die Presse. Das Parlament wird nicht arbeitslos sein und auch die Minister stehen vor vielen Aufgaben.

(Thomas Holzer/L'essentiel)