Rulings bringen Luxemburg zehn Millionen Euro

Jede Anfrage bringt bares Geld. Wenn sich Unternehmen in Luxemburg ansiedeln wollen und über die Steuerabgaben verhandeln, müssen sie alleine dafür «zwischen 3000 und 10.000 Euro bezahlen». Das sagt Finanzminister Pierre Gramegna (DP) als Antwort auf eine parlamentarische Frage vom Abgeordneten Laurent Mosar (CSV).

Die Höhe dieser Gebühr für die verbindlichen Vorentscheide, die am 1. Januar 2015 eingeführt wurde, richtet sich nach «Komplexität und Umfang der Arbeit», so der Minister. Insgesamt habe der Staat dadurch in diesen drei Jahren zusätzlich 10,21 Millionen Euro zu den eigentlichen Steuern eingenommen.

Neue Transparenz

Der viel kritisierte Mechanismus steht im Mittelpunkt der LuxLeaks-Affäre. Er besteht im Kern darin, dass Unternehmen in direkter Absprache mit der Steuerverwaltung eine besondere Besteuerung erarbeiten. Zwei frühere Mitarbeiter von PwC, Raphaël Halet und Antoine Deltour, hatten diese Praktiken aufgedeckt. Sie wurden dafür verurteilt.

Gramegna betonte in seiner Antwort, dass alle Entscheidungen zwischen 2010 und 2016 der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 2017 mitgeteilt wurden. Eine Bewertung wird am 1. September im Rahmen des Globalen Forums für Transparenz und Informationsaustausch abgegeben. «Wir sind zuversichtlich, dass die Prüfer die in den vergangenen Jahren beschlossenen Reformen berücksichtigen werden», so Gramegna.

(jg/L'essentiel)