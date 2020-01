Großherzogin ist am Krankenbett ihres Bruders

Großherzogin Maria Teresia sei «leider gezwungen, ihre offiziellen Verpflichtungen für die Woche abzusagen, um bei ihrer Familie zu sein». Das teilte der Hof am Montagmorgen in einer Erklärung mit.

Maria Teresia sei bei ihrem jüngeren Bruder Luis Mestre, der auf die Intensivstation eingeliefert wurde. Zu den Terminen der Woche, die von der Großherzogin abgesagt werden müssen, gehört ein Neujahrsempfang im Palast, bei dem neben Großherzog Henri sowie Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie auch die Regierung, die Abgeordneten, Diplomaten und hochrangige Vertreter der Justiz und des Staatsrates anwesend sind.

Woran Luis Mestre erkrankt ist, hat der Hof nicht mitgeteilt. Auch gibt es noch keine Angaben dazu, in welchem Krankenhaus er liegt. Maria Teresa hat bereits 2015 ihren älteren Bruder José Antonio Mestre verloren. Dieser ist im Alter von 62 Jahren gestorben. Maria Teresa hat auch eine Schwester namens Catalina. Alle Geschwister sind in Kuba geboren. Die Familie verließ ihr Herkunftsland 1960, kurz nach der Revolution, die Fidel Castro an die Macht brachte.

(L'essentiel)