«Ich brauche eine, die mir auf den Kopf klopft»

«Mike hat keine Macke Ben hat auch keine Macke». So stellte Mama Mireille am Sonntag zur ersten Folge der neuen Staffel der RTL-Kuppelshow «Schwiegertochter gesucht» ihre beiden Söhne vor. Die beiden Jungs aus Kayl wollen im Abendprogramm die ersten Frauen treffen, die um sie buhlen.

Ben (23), der bislang zwei Beziehungen hatte, hat das Single-Dasein und die Tatsache, dass er zurzeit «nur mit seiner Katze» redet», satt. Zum Treffen mit Vera Int-Veen am Grenzübergang an der Mosel brachte er neben seiner Mutter und seinem Bruder auch seinen Hund «Jimmy» mit, den sich die Moderatorin auch gleich schnappte und herzte. Während er eher auf ruhige Frauen steht, sucht sein älterer Bruder eher eine, «die mir manchmal auf dem Kopf klopft», wie der 29 Jahre alte Mike sagt.

Wegen den Arbeitszeiten in ihrem Restaurant «Op der Platz», sei es schwierig Frauen kennenzulernen, wie Ben erklärte. Und Dating-Apps sind auch nicht ihr Fall. «Dabei ist kein einziges Date zustande gekommen», sagte Mike. Welche Damen, die beiden kennenlernen wollen, wird in der zweiten Folge am kommenden Sonntag enthüllt.

(sw/L'essentiel)