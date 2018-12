In diesen Staaten wohnen die Neo-​​Luxemburger

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit Inkrafttreten des Gesetzes vom 8. März 2017 hat ein regelrechter Run auf die Luxemburger Staatsbürgerschaft eingesetzt. Besonders der Erwerb der Nationalität per «Option» stößt bei Ausländern auf großes Interesse: Dadurch können Nicht-Luxemburger, deren Eltern oder Großeltern luxemburgische Staatsbürger sind/waren, ebenfalls den begehrten Reisepass mit dem goldenen Löwen auf der Vorderseite erhalten.

Wie Justizminister Félix Braz (Déi Gréng) in einer parlamentarischen Antwort an Marc Lies (CSV) erklärt, haben zwischen April 2017, als das Gesetz in Kraft trat, und Oktober 2018 580 Menschen auf diese Weise einen Antrag gestellt, um Luxemburger zu werden. Von den 354 Antragstellern mit luxemburgischen Eltern wohnten nur 31 Prozent tatsächlich im Großherzogtum. Bei den ausländischen Antragstellern mit luxemburgischen Großeltern sinkt dieser Anteil sogar auf 7,6 Prozent. «Das Gesetz sieht es nicht als Bedingung vor, dass der Antragsteller im Großherzogtum wohnen muss», erklärt Minister Braz. Dies gilt sowohl für den «Erwerb durch Option» als auch für das Verfahren zur Wiedereinbürgerung («Recouvrement»).

Bürgermeisterin Lydie Polfer erklärte kürzlich, dass im Vorjahr 5111 Menschen in der Hauptstadt die Luxemburger Nationalität erhalten haben, 3639 bekamen selbige über den Weg der Wiedereinbürgerung verliehen. Diese Art des Staatsbürgerschaftserwerbs war 2017 vor allem bei Franzosen (1683 Menschen), Brasilianern (956), Belgiern (916), Amerikanern (572) und Briten (117) gefragt. Die Wiedereinbürgerung können unter anderem jene Ausländer beantragen, deren direkte Vorfahren zum Stichdatum 1. Januar 1900 die luxemburgische Nationalität besaßen.

