Diese Polizisten retten Fischen das Leben

Die Polizei Grevenmacher wurde zu einem fischigen Einsatz gerufen: Ein Angler hatte sich mit seinem Boot zwischen Stadtbredimus und Remich mit seinem Anker in mehreren Reusen verhakt. Dabei ist das Fischen mit solchen Netzen in der Mosel gar nicht erlaubt.

Also machte sich die Police Grand-Ducale mit einem Boot der Feuerwehr auf den Weg und zog die Reusen aus dem Wasser. Drei Aale und ein Flusskrebs hatten Glück, dass sie von illegalen Reusen gefangen wurden. Die Polizei entließ sie zurück in die Freiheit. Die Netze wurden an Land gebracht und beschlagnahmt.

Wer die Reusen unerlaubt in der Mosel befestigt hat, konnte bisher nicht ermittelt werden.

(L'essentiel)