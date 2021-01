Winterschlussverkauf startet am 20. Januar

Das Verbot des Verkaufs von nicht lebensnotwendigen Produkten in den Geschäften hatte den ursprünglich für den 2. Januar geplanten Winterschlussverkauf zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Bei der heutigen Pressekonferenz von Premierminister Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) gab es dann aber gute Nachrichten für die Shopping-Fans. Die beliebte Zeit für Schnäppchenjäger wird nun am Mittwoch, den 20. Januar starten und bis Mittwoch, den 17. Februar dauern. Ein entsprechender Entwurf einer großherzoglichen Verordnung sei am Dienstag verabschiedet worden, hieß es aus dem Ministerium des Mittelstandes. Es bleibt der Handelskammer und der Handwerkskammer überlassen, dazu Stellung zu nehmen. Dazu haben sie bis zum 13. Januar Zeit.

Das ist eine gute Nachricht für die rund 3200 Einzelhandelsgeschäfte, die «ein schwarzes Jahr» erlebt haben, betont Claude Bizjak, stellvertretender Direktor des Luxemburger Handelsverbands. «Verkäufe sind notwendig, um Liquidität zu schaffen und neue Kollektionen einzubringen». Im Hinblick auf die Corona-Pandemie haben sich die luxemburgischen und französischen Behörden abgesprochen, um sicherzustellen, dass der Verkaufsbeginn auf das gleiche Datum fällt, so das Ministerium. Damit wolle man die «Massenbewegungen vermeiden», die nach Luxemburg zum Shopping kamen, als die Läden in den Nachbarländern geschlossen waren.

Claude Bizjak glaubt, dass der Handel wenig Einfluss auf die Neuinfektionen hat. «Die Geschäfte sind in der Lage, die Gesundheitsmaßnahmen eigenständig umzusetzen und im Großen und Ganzen halten die Kunden die Barrieregesten ein», fügt er hinzu.

(Séverine Goffin/L'essentiel)