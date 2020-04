Studie zu schweren Covid-​​19-​​Verläufen gestartet

«Predi-COVID». So heißt die in Luxemburg gestartete Studie zur Untersuchung der Risikofaktoren und biologischen Merkmale von Patienten, die vom Coronavirus betroffen sind. «Sie wird zu einem besseren Verständnis darüber beitragen, warum einige Patienten, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind, schwere Symptome aufweisen, während andere einen leichteren Krankheitsverlauf haben», erklärte der Nationale Forschungsfonds (FNR) am Freitag in einer Pressemitteilung.

Die von einem Konsortium luxemburgischer Forschungsinstitute durchgeführte Studie, die vom FNR mit 1,85 Millionen Euro kofinanziert und von der André-Losch-Stiftung unterstützt wird, soll es ermöglichen, «personifizierte Pflegeempfehlungen» zu geben, indem die Entwicklung der Krankheit entsprechend den individuellen Merkmalen jedes einzelnen Patienten übertragen wird.

Die Ergebnisse der Studie werden auch für die Behörden im Hinblick die «Isolationspolitik für die besonders vom Coronavirus gefährdete Risikogruppe sehr nützlich sein», erklärt Professor Laetitia Huiart, Direktorin des Luxembourg Institite of Health (LIH).

Zu diesem Zweck stellen die Forscher eine Auswahl von Patienten zusammen, die sich in Luxemburg mit dem Coronavirus angesteckt haben. «Alle Personen, die kürzlich positiv getestet und seit Beginn der Studie durch das nationale Telemonitoring-System überwacht wurden, sind teilnahmeberechtigt», schreibt der FNR.

Sprachaufnahmen zur Untersuchung des Virus

Zusätzlich zur Entnahme biologischer Proben (Blut, Speichel, Stuhl) und klinischer Daten werden der Gesundheitszustand und die Symptome der Patienten täglich über 14 Tage ab Bestätigung der Diagnose überwacht. Außerdem werden bis zu zwölf Monate lang monatlich kurze zusätzliche Bewertungen durchgeführt, um die möglichen Langzeitfolgen von Covid-19 zu bewerten.

Das Besondere an dieser Studie ist, dass sie «stimmliche Biomarker» der Hauptsymptome mit Hilfe von Sprachaufnahmen auswerten wird. «Dies könnte dazu beitragen, Anzeichen von Atemwegssyndromen, Müdigkeit, Angst oder negativen Emotionen im Zusammenhang mit der Krankheit zu erkennen, die dann zur Fernbehandlung der Patienten genutzt werden können», so das Fazit der Pressemitteilung.

(th/L'essentiel)