Sanders gewinnt Vorwahlen in Luxemburg

Bernie Sanders hat die Vorwahlen der Demokraten in Luxemburg gewonnen, das geht aus Zahlen hervor die L'essentiel am Freitagmorgen vorliegen. Im Großherzogtum leben 81 stimmberechtigte amerikanischen Demokraten, von ihnen erhielt Sanders 44 Stimmen. Damit hat der im linken Spektrum der US-Demokraten beheimatete Sanders 54,3 Prozent der Stimmen geholt. Der ehemalige Vizepräsident und aktueller Favorit auf die Kandidatur der Demokraten, Joe Biden, hatte in Luxemburg mit 24 Stimmen (29,6 Prozent) das Nachsehen.

Die luxemburgischen Demokraten waren bereits Anfang März zur Wahl aufgerufen, um ihre Stimme für die Vorwahlen ihrer Partei abzugeben. Die beiden übrigen Kandidaten, die im Großherzogtum Stimmen erhalten haben, sind inzwischen aus dem Rennen um das Weiße Haus ausgeschieden. Elizabeth Warren erhielt zehn Stimmen (12,35 Prozent) und Pete Buttigieg konnte immerhin drei Demokraten (3,7 Prozent) im Land von sich überzeugen.

Sen. Bernie Sanders won the Democrats Abroad primary and secured nine delegates, the organization representing Democrats living overseas announced Monday. #CNNelection https://t.co/fzG4vRzZO7 pic.twitter.com/GIUdFNPqYf — CNN (@CNN) March 23, 2020

Insgesamt haben die Demokraten im Ausland sich für Bernie Sanders entschieden. Der Sozialdemokrat aus Vermont erhielt 57,87 Prozent aller Stimmen, sein Konkurrent Joe Biden dagegen nur 22,66 Prozent. Sanders holte damit neun Delegierte für den Mitte Juli in Milwaukee stattfindenden Nominierungsparteitag der Demokraten. Joe Biden erhält vier Delegierte auf dem Kongress. Der Obama-Vize hat jedoch bereits mit 1217 zu 914 Delegierten die Nase im Rennen vorne.

An den Vorwahlen im Ausland nahmen diese Mal fast 40.000 Auslandsdemokraten teil, 15 Prozent mehr als bei der letzten Präsidentenwahl vor vier Jahren. 2016 war Bernie Sanders auch im Ausland erfolgreich, damals setzte er sich gegen Hillary Clinton durch. Die gewann zwar das Rennen gegen Sanders, zog aber gegen Donald Trump bekanntermaßen den Kürzeren.

(JW/L'essentiel)