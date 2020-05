Die Einreise nach Belgien kann teuer werden

In Luxemburg wurden zuletzt Menschen aus Belgien, die die Grenze zum Großherzogtum bei einem Waldspaziergang überquert hatten, von der Polizei verwarnt. Geldstrafen gab es, wenn sie in Luxemburg getankt haben oder ihre Einkäufe erledigten.

In umgekehrter Richtung seien die Strafen aber ungleich höher ausgefallen. «Man hat uns von Strafen in Höhe von bis zu 400 Euro erzählt. Das ist ziemlich teuer für ein Brot und ein paar Eier», sagt der DP-Abgeordnete André Bauler. Gemeinsam mit seinem Parteikollegen Gusty Grass baten sie den luxemburgischen Außenminister, Jean Asselborn, im Rahmen einer parlamentarischen Anfrage Stellung zu dem Thema zu beziehen. Dieser erklärte, dass derartige Fälle keine Ausnahmen sind und betonte, dass die luxemburgische Regierung keine Kontrolle über die Strafen in Belgien hat.

Die belgische Polizei gab diesbezüglich keinen Kommentar ab. Sie erinnerte lediglich an die geltende belgische Ministerialverordnung. Nach diesem Erlass ist es Belgiern beispielsweise verboten, in Rombach-Martelingen ihre Besorgungen zu machen. André Bauler findet das absurd: «Die Menschen haben ihre Gewohnheiten. Welchen Sinn hat es, sie zu zwingen, kilometerweit zu fahren, um woanders einzukaufen». Es sei auch den Belgiern auch erlaubt, in Weiswampach zum Einkaufen anzuhalten, wenn sie in Luxemburg arbeiten.

(Séverine Goffin/L'essentiel)