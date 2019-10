Die Horrorclowns erobern Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Der Trend geht Hand in Hand mit den Kultfilmen und Serien der letzten Jahre. 2019 dominieren die Clowns aus den Filmen Es Chapter 2 und Joker, sowie die Dali-Maske aus der Erfolgs-Serie Casa de Papel, erklärt Sylvain Boucherat, Leiter des Partyshops in Hollerich.

Die weiblichen Kunden zeigen eine Vorliebe für sexy Outfits wie Krankenschwesterkostüme, Disneykleider oder Superhelden-Kostüme, die sie dann mit einem blutigen Accessoire auf Halloween trimmen. «Ich habe mich mit Schneewittchen für ein nicht zu dunkles Outfit entschieden, ich wollte feminin und elegant sein. Ich werde Kunstblut hinzufügen», sagt Adelaide, die gerade im Geschäft fündig geworden ist.

Inspiriert von der Horror-Serie The Walking Dead sind auch die Zombie-Kostüme wieder Verkaufsschlager. «Es ist jedes Jahr das meistverkaufte Produkt in unserem Land. Fast alles ist schon weg», erklärt Kevin, Verkäufer bei Cora in Fötz.

Während die Kleinen Kürbis- und Hexen-Kostümen treu ergeben sind, liegt der Fokus der Teenager beim Videospiel Fortnite, dessen Kostüme ein echter Hit sind. Auch politische Varianten liegen hoch im Kurs, etwa blonde Perücken, mit denen man mit etwas Feintuning zum umstrittenen US-Präsidenten werden kann....oder zum britischen Premierminister Boris Johnson?

(Sara Lima/L'essentiel)