Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Indisch-Nepalischer Basar

Am Sonntag findet im Kulturzentrum in Sandweiler zum 41. Mal der traditionelle Basar des Organisation AEIN statt. Diese setzt sich in Luxemburg für die Verbesserung der Lebensbedingungen indischer und nepalesischer Kinder ein. Die insgesamt 90 Teilnehmer erwarten mehr als 600 Besucher. Diese können an zahlreichen Ständen Schmuck, Kleider, Gewürze, Bücher, Süßspeisen und weitere Waren erwerben. Tanzperformances sorgen für Unterhaltung.

Stephan Eicher im Atelier

Der Schweizer Sänger Stephan Eicher wird am Freitagabend im Atelier in Luxemburg einen neuen Einblick in sein Repertoire geben. Auf der Bühne wird er von dem Blasorchester Traktorestar begleitet. «Als ich drei Jahre lang mit Goran Bregovic zusammenarbeitete, fand ich Gefallen an der festlichen Seite der Band, aber auch an ihrer traurigen Seite. Zuerst wird getanzt und drei Minuten später wird geweint» erklärt der Künstler.

Stephan Eicher & Traktorkestar in Konzert:

Internationale Messe für zeitgenössische Kunst in Esch/Alzette

Am Samstag startet die Internationale Messe für zeitgenössische Kunst in Esch/Alzette. Diese bringt etwa 40 Künstler aus verschiedenen Ländern nach Luxemburg. Die Ausstellung ist bis zum 1. März geöffnet und ist Montags geschlossen.

Vinyl- und CD-Börse in den Rotondes

Am Sonntag werden Plattenspielerbesitzer auf der Vinyl- und CD-Börse in den Rotondes ganz bestimmt fündig. Seit dem großen Comeback der Vinylplatten hat sich die Börse immer weiter entwickelt. Mehr als 50 Plattenläden aus Frankreich, Belgien, Deutschland und den Niederlanden nehmen nun regelmäßig an diesem Event teil. Außerdem gibt es eine große Auswahl an DVDs, Blu-Ray Discs und Plattenspielern.

Maskenball für Kinder in Düdelingen und in Bettemburg

Zum Start in die Karnevalsaison findet am Samstag im Kulturzentrum «am Hild» in Düdelingen ein Maskenball für Kinder statt. Außerdem gibt es einen weiteren Maskenball in Bettemburg.

The Streets, «Musik von der Straße»

Am kommenden Sonntag ist Mike Skinner mit The Streets erneut im Atelier. Die Musik der Briten kombiniert den Schwung des Hip-Hop, die Beats der UK Garage Szene, die Melancholie des Trip-Hop und die Arroganz des Punk miteinander. Das erste Album «Original Pirate Material», das im Jahr 2002 veröffentlicht wurde, gilt als eines der großen Meisterwerke des frühen 21. Jahrhunderts.

Trödelmarkt in Oberkorn

Am Sonntag, von 8 bis 18 Uhr organisiert der Handballverein Red Boys Differdingen im «Centre omnisports» in Oberkorn seinen traditionellen Trödelmarkt. Insgesamt 120 Aussteller nehmen daran teil.

Chinesisches Neujahr im MNHA

Am Samstag organisiert das Nationalmuseum für Geschichte und Kunst (MNHA) In Zusammenarbeit mit dem Chinesischen Kulturverein von Luxemburg (ACCL) von 10 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür. Thematische Führungen zur Entdeckung der chinesischen Kultur, Workshops und Mini-Konzerte stehen auf dem Programm.

Multikultifest im Tramsschapp

Am Sonntag organisiert der Verein Passerell von 12 bis 17 Uhr im Tramsschapp sein großes multikulturelles Familienfest. Kreative Workshops und Konzerte stehen auf dem Programm.

(L'essentiel)