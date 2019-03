Telearbeit gewinnt in Luxemburg an Bedeutung

Zwischen 2005 und 2010 ist der Anteil der Beschäftigten im Großherzogtum, die regelmäßig von den eigenen vier Wänden aus arbeiten, von 1,7 auf 7,1 Prozent gestiegen. Diese Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Sie stammen aus der «jüngsten» Studie des Statistikinstitut Statec – aus dem Jahr 2012.

Sieben Jahre später dürfte es in diesem Bereich bereits ganz anders aussehen. Um eine vage Vorstellung davon zu bekommen, ob die Telearbeit in der Zwischenzeit an Bedeutung gewonnen hat, muss man sich an den öffentlichen Sektor wenden. «Derzeit nehmen 145 Mitarbeiter aus 17 unterschiedlichen Verwaltungseinheiten an einem Pilotprojekt teil», erklärt das Ministerium für den öffentlichen Dienst.

Die Beamten, die im Rahmen des Projekts von zu Hause aus arbeiteten, taten dies vorerst selten mehr als einen Tag pro Woche: «Wir bekommen aber überwiegend positive Rückmeldungen dazu, sowohl von den Telearbeitern als auch den Vorgesetzten», so das Ministerium. Die Teilnehmer berichten, dass sich ihr allgemeines Wohlbefinden durch die Telearbeit verbessert habe. Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wirke sich zudem positiv auf die Motivation am Arbeitsplatz aus.

