Telefonanbieter warten auf den 5G-​​Startschuss

Ein Roboter, der im Rhythmus der Musik tanzt oder ein Rundgang durch eine virtuelle Stadt: Auf der Luxemburger 5G-Konferenz verbreiteten die verschiedenen Akteure die gleiche Botschaft: Sie sind bereit für den Einsatz von 5G. Der Ball liegt nun bei der Regierung, die die Frequenzen «über eine Auktion» versteigern muss, wie Premierminister Xavier Bettel (DP) sagte. Parallel dazu müssen die Umweltverwaltung und die Arbeits- und Gewerbeaufsicht ITM die erforderlichen Genehmigungen erteilen.

Eine heikle Debatte, da ein Teil der Bevölkerung kein Vertrauen in den neuen Mobilfunkstandard hat. Bettel beruhigte und wies darauf hin, dass Luxemburg «besonders strenge Auflagen» habe. Die Technologie mag zwar neu sein, aber «wir gehen auch nicht ins Unbekannte», sagt Eric Krier, Berater der Abteilung Medien und Kommunikation der Regierung. «Wir bleiben besonders wachsam. Aber den Studien zufolge, gibt es keinen Grund, den Einsatz zu stoppen.»

« Wir sind in der Vorbereitungsphase »

Der Einsatz, der im Laufe des Jahres 2020 erfolgen soll, wird von den Telefonanbietern im zweiten Quartal erwartet. «Die kompatiblen Smartphones werden zu diesem Zeitpunkt auf dem Markt sein», sagt Thierry Iafrate von Orange Luxemburg.

Die Regierung ist vorsichtiger und kündigt keinen Zeitpunkt an. «Die Europäische Union will, dass die Frequenzvergabe Mitte 2020 erfolgt. Wir befinden uns derzeit noch in der Vorbereitungs- und Testphase», sagt Krier.

