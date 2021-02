«Wir sehen die Luxemburger als Brüder an»

«Ich fühle mich nicht wie ein Botschafter, sondern wie ein Arzt unter seinen Kollegen, die mit der schlimmsten Gesundheitskrise konfrontiert sind, die wir je erlebt haben». Dr. Samuel Luyasi, Arzt in der Abteilung für Immuno-Allergologie und Notarzt am CHL, ist seit Sonntag in der portugiesischen Stadt Evora. Nach Dr. Modesta Dargeviciute und der Krankenschwester Filomena Silva Costa, die am 14. Februar eintrafen, vervollständigten er und Monica Almeida Valente das vierköpfige Team, das von Luxemburg nach Portugal entsandt wurde. Das Land befand sich nahe am Kollaps seines Gesundheitssystems.

«Der größte Druck hat mittlerweile nachgelassen», sagt Maria Filomena Mendes, Präsidentin des Esperito Santo Krankenhauses in Evora im Gespräch mit L'essentiel. «Anfang Januar hatten wir 120 Covid-19-Patienten. Mehr als doppelt so viele wie im schlimmsten Fall befürchtet. Und 17 weitere lagen auf der Intensivstation», ergänzt sie. Das mittelgroße Krankenhaus verfüge nicht über die personellen Ressourcen um mit einem derartigen Patientenstrom klarzukommen. «Wir brauchen aber noch immer Hilfe, weil die Situation nach wie vor angespannt ist», sagt Mendes. 225 Patienten sind bereits in der Klinik an Covid-19 gestorben.

« Solidarität ist nicht nur eine Floskel »

Mittlerweile befinden sich in Evora noch 35 Patienten auf der Normal- und elf auf der Intensivstation. Laut Dr. Luyasi mussten auch viele junge Patienten in den vergangenen Wochen behandelt werden. «Es gibt ein starkes Gefühl der Solidarität unter den Teams mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen Spezialisierungen. Das flößt eine Menge Respekt und Demut ein», sagt Luyasi zur Arbeit mit den Kollegen in Portugal. Maria Filomena Mendes trägt auch der symbolischen Dimension Rechnung: «Das Großherzogtum und Portugal sind sich seit Jahrzehnten auf vielen Ebenen nahe. Wir sehen die Kollegen aus Luxemburg als Brüder an. Und die Brüder sind immer willkommen».

Über den Einsatz in Portugal habe Luyasi nicht lange nachdenken müssen: «Diese Krise ist eine Gelegenheit zu zeigen, dass Solidarität in Europa nicht nur eine Floskel ist. In vielerlei Hinsicht ist sie eine Gefahr für die europäische Gemeinschaft, aber sie hat auch das Potenzial Europa wieder enger zusammenrücken zu lassen.»

(Nicolas Martin/ L'essentiel)