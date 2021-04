Frost schädigt Luxemburger Ernte nur leicht

Die luxemburgischen Weinberge haben durch das verrückte Wetter Anfang April mit Frost und Schnee in gelitten, jedoch nicht in einem großen Ausmaß. Das teilte Landwirtschaftsminister Romain Schneider (LSAP) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des DP-Abgeordneten Gilles Baum mit.

Es seien Schäden bei Rebsorten gemeldet worden, die früh austreiben, wie etwa Chardonnay, Muskateller und Gewürztraminer, bestätigt der Minister. Allerdings seien nicht alle Grundstücke mit diesen Rebsorten betroffen. An der Mosel gibt es, nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums, insgesamt 1280 Hektar Weinberge (Stand: 13. April 2021). Sie werden von 141 großen Berufswinzern und 130 Hobbywinzern geführt. «Die meisten» haben ihre Weinberge gegen Frost versichert und der Staat zahlt 65 Prozent der Prämie, ergänzt Romain Schneider.

Darüber hinaus erklärt der Minister, dass Schäden an mehreren Obstbäumen, wie Kirsch-, Birnen- und Apfelbäumen, gemeldet wurden. Was den Gartenbau betrifft, ist Frost «generell kein so großes Problem», stellt der Minister fest. Es können Schutzmaßnahmen für Pflanzen getroffen werden, die sich bereits draußen auf dem Feld befinden.

(ol/L'essentiel )