Kersch will Krisengewinner zur Kasse bitten

Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) hat am Sonntag auf dem Parteitag seiner Partei die Debatte über die Finanzierung der Konjunkturmaßnahmen angestoßen. «Es ist die jüngere Generation, die am Ende dafür bezahlen wird», sagte der Minister. Um dies zu vermeiden, plädiert er für «eine Sondersteuer für Unternehmen, die von der Krise profitiert haben». Es liege in der Natur der Sozialisten, diejenigen zu besteuern, die am meisten haben und es zu Gunsten der Bedürftigen zu verwenden, erklärte er am Montag auf Nachfrage von L'essentiel.

Der Minister denke dabei an «die Industrie, die Masken und Tests herstellt, mit Zwischenhändlern oder sogar Supermärkten». Er verwies zudem auf Menschen, die von weitergezahlten Mieten des Staates profitierten und deshalb weniger Ausfälle hätten. Es sei ein Thema für Luxemburg, müsse aber auch auf internationaler Ebene diskutiert werden. Für die Regierung liege hier Handlungspotential, «da viele der betroffenen Unternehmen auch ihren Sitz im Land» hätten.

Zurückhaltung auf wirtschaftlicher und politischer Ebene

Der Ansatz Kerschs findet in der Wirtschaft ein geteiltes Echo. «Das Wichtigste ist, den Aufschwung zu beschleunigen», findet Jean-Paul Olinger, Direktor der Union of Luxembourg Enterprises (UEL). Er plädiere für «mehr private Investitionen in Digitalisierung, Energiewende und Qualifizierung». Statt zu besteuern, sollte man jedoch eher steuerliche Anreize für Haushalte und Unternehmen geben, beispielsweise Steuervorteile für Mitarbeiter, die in Weiterbildung investieren. So könne man den Nutzen für alle steigern und den Konsum wieder auf Vorkrisenniveau bringen. Er stellt auch die Frage, ab wann jemand als Gewinner der Krise gelte? «Ist ein Haushalt, der Geld gespart hat automatisch ein Gewinner?»

Auch innerhalb der Koalition scheint die LSAP keine Mehrheit für Kerschs Position zu finden. So sagt der DP-Abgeordnete André Bauler, der dem Finanzausschuss der Chamber vorsitzt: «Es ist nicht die Zeit, um Steuern zu erhöhen, wir müssen Arbeitsplätze retten. Wir werden uns auf diese Debatte nicht einlassen.» Der Vorsitzende der DP-Chamberfraktion, Gilles Baum, gibt zu bedenken, dass Unternehmen, die ihre Gewinne gesteigert hätten, auch mehr Steuern zahlen. Für Baum habe die LSAP «bereits den Wahlkampf 2023 eröffnet» und sei besonders «früh dran».

(jg/L'essentiel)