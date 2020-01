Wäre ein «Megxit» auch in Luxemburg möglich?

Das britische Königshaus wurde durch den «Megxit» regelrecht erschüttert. Könnte es auch in Luxemburg zu einer ähnlichen Situation kommen? Wir haben die Frage an die Presse- und Kommunikationsabteilung des Großherzoglichen Hofes gestellt, die folgendes antwortete: «Wir möchten Sie darüber informieren, dass der Großherzogliche Hof die Nachrichten anderer Königsfamilien nicht kommentiert».

Aber was würde passieren, wenn ein Mitglied der großherzoglichen Familie beschließt, seine Führungsrolle aufzugeben? «Nur der Großherzog und der Erbgroßherzog sind Luxemburg verpflichtet, was bedeutet, dass die anderen Kinder ihren eigenen beruflichen Aktivitäten nachgehen können», teilte uns der großherzogliche Hof am Freitag schriftlich mit. «Es ist nicht üblich, dass diese Aktivitäten der vorherigen Genehmigung durch die Regierung oder das Abgeordnetenhaus unterliegen. Diese Angelegenheiten haben keinen Einfluss auf die Reihenfolge der Erbfolge».

Die Website des Großherzoglichen Hofes verrät, dass die Geschwister vom Erbgroßherzog bereits alle eigenen Berufen abseits des Hofes nachgehen. So lebt Prinz Félix (36) als zweiter in der Thronfolge mit seiner Familie in Frankfurt, Prinz Louis (34) arbeitet in Paris und hatte bereits 2006 auf sein Erbrecht verzichtet, Prinzessin Alexandra (28) hat in Rom und den Vereinigten Staaten studiert und der erst 27-jährige Prinz Sébastien ist seit September 2017 Offizier in der luxemburgischen Armee.

(fl/L'essentiel)