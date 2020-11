Für viele sind sie nur eine Zahl in der Tagesbilanz des Luxemburger Gesundheitsministeriums und geben Anlass zu allerlei Spekulationen in den sozialen Netzwerken. Doch um wen handelt es sich bei den 198 Corona-Todesopfern in Luxemburg überhaupt?

Auf Nachfrage von L'essentiel bestätigte das Gesundheitsministerium, dass das Durchschnittsalter der Verstorbenen bei 85 Jahren liege. Dennoch hätten auch jüngere Menschen zu den an den Folgen des Coronavirus verstorbenen Todesopfern gehört. Das jüngste davon sei 55 Jahre alt gewesen.

Doch das Durchnittsalter täusche oftmals, wie Dr. Jean Reuter, von der Intensivstation des CHL bemerkt. «Dass das Durchschnittsalter hoch ist, liegt daran, dass wir in der Lage sind, jüngere Patienten zu behandeln», betont er. Seit dem Ausbruch der Pandemie seien etwa 60 Corona-Patienten im durchschnittlichen Alter von 58 Jahren in der Intensivstation behandelt worden. Die Hälfte davon war also jünger. «Ohne angemessene Behandlung wären diese Patienten höchstwahrscheinlich gestorben», sagt Reuter.

« Es wäre, als ob man behaupten würde, dass eine 85-jährige Person, die in einem Verkehrsunfall ums Leben kam, wegen ihres Alters gestorben ist »

Nach den Erläuterungen des Gesundheitsministeriums hätten alle Todesopfer an Vorerkrankungen – unter anderem Bluthochdruck oder Diabetes – gelitten. «Krankheiten, die hierzulande extrem weit verbreitet sind», so der Arzt.

Auf die Frage, ob man vom oder mit dem Coronavirus stirbt, gibt Reuter eine klare Antwort: «Es wäre, als ob man behaupten würde, dass eine 85-jährige Person, die in einem Verkehrsunfall ums Leben kam, wegen ihres Alters gestorben ist. In meiner Abteilung sehen wir Menschen sterben. Die Ursache dafür, ist eine durch Corona bedingte Ateminsuffizienz», erklärt er. «Man stirbt nicht unbedingt an Begleiterkrankungen, auch wenn sie ein höheres Risiko bergen», so Reuter.

