Neue Polizeihubschrauber heben 2020 ab

Die beiden neuen Helikopter der Police Grad-Ducale, zwei Airbus 145M, werden voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 ausgeliefert. Ab dem 1. Januar 2020 sollen sie ihren Dienst aufnehmen. François Bausch, Minister für innere Sicherheit, bestätigte dies in einer parlamentarischen Antwort am Montag.

Die Piloten der Polizei, die derzeit die MD-902 Explorer-Hubschrauber fliegen, müssen sich nun mit dem brandneuen Modell vertraut machen. Dafür sind eine dreiwöchige theoretische sowie eine zehnstündige praktische Ausbildung vorgesehen.

Bausch hat aus Gründen der «von Airbus geforderten Vertraulichkeit im Geschäftsverkehr» keine Angaben zu den Kosten der Ausbildung gemacht. Zehn Piloten sollen sie absolvieren.