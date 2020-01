Spaziergängerin entdeckt Unfallwagen

Ein Fahrer und sein Beifahrer sind am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Grevenmacher verletzt worden, das berichtet das Centre d'incendie et de secours de Grevenmacher-Mertert.

Eine Spaziergängerin entdeckte den Wagen in den Morgenstunden an einem Feldweg in der Nähe der Rue de Münschecker in Grevenmacher. Als sie sah, dass in dem Auto noch zwei Personen saßen, setze sie sofort einen Notruf ab.

Wie die Polizei mitteilte, verlor der Fahrer offenbar in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto prallte frontal gegen einen Baum, rutschte dann in einen Feldweg und kam nur wenige Meter weiter zum Stehen. Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

(L'essentiel)