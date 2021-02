Impfzentrum in Bad Mondorf öffnet heute die Türen

Am heutigen Donnerstag empfängt das neue Impfzentrum in Bad Mondorf ab genau 13 Uhr seine ersten Patienten. Die neue Impfstelle des Landes nimmt ihren Betrieb am selben Tag auf wie das Impfzentrum Ettelbrück. «Ich bin zuversichtlich, dass ab dem ersten Tag alles gut ablaufen wird», sagte Steve Reckel (DP), Bürgermeister der Gemeinde Bad-Mondorf.

Im Gebäude an der Route de Burmerange – das normalerweise von den Pfadfindern genutzt wird – scheint alles bereit zu sein. «Es wurde alles in drei Wochen aufgestellt. Die Einrichtungen der Pfadfinder wurden durch jene des Impfzentrums ersetzt», erklärt der Bürgermeister. Kleine Behandlungskabinen sind jeweils für ein Mitglied des Gesundheitspersonals und einen Patienten vorgesehen.

Vom Gespräch mit dem Arzt über die Verabreichung des Impfstoffs bis hin zum obligatorischen Aufenthalt im Ruhebereich dauert die Impfung im Durchschnitt etwa 20 Minuten pro Person. «Das medizinische Fachpersonal wird überprüfen, dass es den Patienten gut geht», erklärt Reckel. Bei voller Auslastung sollen täglich bis zu 1000 Menschen geimpft werden. Vor dem Gebäude wurden außerdem 65 Parkplätze geschaffen. Die Pfadfinder werden derweil mehrere Monaten lang auf ihr Hauptquartier verzichten müssen, «aber sie verstehen die Situation. Indem sie ihr Gebäude zur Verfügung stellen, tun sie wiederum eine gute Tat», so der Bürgermeister.

(Joseph Gaulier/L'essentielja,)