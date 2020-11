Bettel spricht über Social Media zu den Luxemburgern

Léif alleguer, Ech erlabe mer mech iwwert dëse Wee un Iech ze adresséiere fir e puer Explikatiounen ze ginn, wat déi... Gepostet von Xavier Bettel am Freitag, 13. November 2020

Viele Luxemburger haben sich in den letzten Wochen mit den rapide steigenden Corona-Zahlen mehr Kommunikation von der Regierung gewünscht. Am Freitag hat sich Premierminister Xavier Bettel (DP) nun über Social Media direkt an die Bevölkerung gewendet, um den Standpunkt der Regierung so direkt wie möglich zu erläutern.

«Es ist uns bewusst, dass die aktuelle Situation nicht einfach ist», beginnt der Premierminister. «Wir wären alle gerne durch mit Covid. Aber leider sind wir noch nicht da. Ich kann auch nicht versprechen, dass dies sehr bald geschehen wird», relativiert Bettel die positiven Nachrichten der letzten Tage über einen Impfstoff kurz vor der Zulassung. Er unterstreicht, dass die Pandemie erst vorbei sei, wenn eine große Mehrheit der Bevölkerung Antikörper im Blut habe und dieser Zeitpunkt noch in weiter Ferne liege.

Darum appelliert der Premier weiterhin, die Maßnahmen und Empfehlungen der Regierung einzuhalten und zu beachten, auch «wenn sie nicht immer fair und zu 100 Prozent kohärent erscheinen». «Wir sind davon abhängig, dass jeder Solidarität zeigt, verantwortungsbewusst ist und respektvoll mit den anderen Bürgern umgeht», so Bettel.

Ein Lockdown soll weiterhin vermieden werden

Die aktuelle Situation beschreibt der Premier als «stabil, aber auf einem sehr hohen Level». Das exponentielle Wachstum sei aktuell gestoppt, aber das Virus sei immer noch im ganzen Land präsent. Gleichzeitig stellt Bettel klar, dass das Großherzogtum nun deutlich besser mit Covid-19 umgehen könne, auch wenn die Situation in den Krankenhäusern angespannt ist.

Die Regierung setze daher weiterhin auf die Taktik, den «Marathon» gegen das Coronavirus mit «langsamen Weiterlaufen» anstatt «einer kompletten Atempause» zu gewinnen. Weitere Maßnahmen seien aber nicht ausgeschlossen, lediglich ein kompletter Stopp solle um jeden Preis vermieden werden.

«Ob wir erfolgreich sind, hängt von uns allen ab», so Bettel am Ende seiner Social-Media-Nachricht. «Macht, was nötig ist, aber versucht alles andere zu vermeiden. Es geht um euch, es geht um uns, es geht um alle.»

(L'essentiel)