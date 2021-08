Tessy ist erneut Mama geworden

Tessy Antony-de Nassau und ihr Mann Frank Floessel sind am Donnerstagabend Eltern geworden. Für das Paar ist es das erste gemeinsame Kind. Die frohe Botschaft verkündete der 15-jährige Sohn Gabriel von Nassau in einem Video auf dem Instagram-Account der 35-jährigen Mutter.

«Ich freue mich, euch zu erzählen, dass Noah, Julia (Tochter von Frank) und ich einen kleinen Bruder namens Theodor bekommen haben. Es geht ihm gut, er ist mit meiner Mutter im Krankenhaus», verkündet der 15-Jährige den rund 27.000 Followern seiner Mutter. Geboren wurde Theodore in einer Privatklinik in der Nähe von Zürich.

Die Ex-Frau von Prinz Louis hatte den Schweizer Geschäftsmann Frank Floessel erst im Juli geheiratet. Am 23. Juli gab sich das Paar in einer kleinen Zeremonie das Ja-Wort. Frank brachte eine Tochter mit in die Ehe. Mit der Geburt des kleinen Theodors ist die Patchworkfamilie nun um ein Mitglied gewachsen.

(hoc/L'essentiel)