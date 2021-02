Wetterdienst warnt vor Hochwasser und Sturm

In den kommenden Stunden wird das Wetter in Luxemburg noch ungemütlicher als es ohnehin schon ist. Verantwortlich dafür ist nach Angaben des Wetterdienstes Météolux eine Strömung, die äußerst feuchte und milde Luftmassen in unsere Region bringt.

Aufgrund der anhaltenden starken Regenfälle warnen die Experten vom Findel von Dienstag, 12 Uhr, bis Donnerstag, 0 Uhr, vor möglichen Überschwemmungen. Für den Süden des Landes gilt daher in diesem Zeitraum die gelbe Warnstufe. Die aktuellen Pegelstände der Flüsse sind über die Website www.inondations.lu abrufbar. Autofahrer sollten ihr Tempo aufgrund von möglichem Aquaplaning anpassen.

Zum Wochenende wird es kälter

Am Mittwoch gilt Stufe Gelb für das gesamte Land: Der Wetterdienst rechnet von 13 Uhr bis 22 Uhr, mit Windböen, die Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometer in der Spitzer erreichen können. Auf der Beaufort-Skala entspricht dieses Tempo der Kategorie «Sturm»: Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht, beim Gehen erhebliche Behinderung.

Das Wetter soll sich laut der Vorhersage am Donnerstag wieder beruhigen. Dann soll es bei deutlich niedrigeren Windgeschwindigkeiten weitgehend trocken bleiben. Zum Wochenende fallen die Temperaturen über Nacht wieder in den Minusbereich.

(sw/L'essentiel)