Bahn frei am Findel – Flug nach Mailand storniert

Die Ausbesserungsarbeiten an der Beleuchtungsanlage des Flughafens Luxemburg haben sich nur geringfügig auf den Flugbetrieb ausgewirkt. Ein Airport-Mitarbeiter sagte gegenüber L'essentiel, dass nur ein Luxair-Flug nach Mailand bisher wirklich betroffen sei, dieser musste abgesagt werden. Die Fluggäste seien von der per SMS oder E-Mail informiert und automatisch umgebucht worden.

Andere Abflüge seien nur leicht verspätet, wodurch sich der Ärger der Kunden in Grenzen hält. Viele nehmen die Verspätung gelassen hin. So auch Thomas und Anthony. Die beiden sollten um 13.20 Uhr geschäftlich nach Nizza fliegen: «Der Flug soll eine halbe Stunde später gehen. Mit der Verspätung ist es halt jetzt so. Wir können in die Lounge, dann ist es nicht so dramatisch.»

Mehrere ankommende Flüge aus Berlin, Lissabon, München, Biarritz, Stockholm und London landeten ebenfalls leicht verspätet im Großherzogtum. Marco war in der Lufthansa-Maschine aus München, die 35 Minuten später als geplant am Findel landete: «Nichts besonderes. Ich fliege die Strecke öfter, und das kommt regelmäßig vor. Bei der Bahn hätte ich deutlich mehr Verspätung!»

(dm/L'essentiel)