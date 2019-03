21-​​jährige Luxemburgerin hofft auf Spenderniere

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es begann alles mit einer Harnwegsinfektion, als Elisabetha Holzmacher 16 Jahre alt war. Ein Jahr später verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand merklich, sodass die Ärzte eine Biopsie durchführten. Das Ergebnis: Die heute 21-Jährige leidet am einer fortgeschrittenen Autoimmunerkrankung der Niere. «Ich wurde dann sechs Monate lang mit Kortison behandelt», sagt Holzmacher. Seitdem wartet sie auf eine Spenderniere.

Vier Jahre später, im Sommer 2018, erfuhr sie, dass sie ihre Niere nur noch zu 17 Prozent arbeitet. Seitdem verbringt sie einen Großteil ihres Lebens bei der Dialyse im Krankenhaus in Strassen. Drei Tage in der Woche muss sie in die Klinik. «Die Kortisonbehandlung war sehr aggressiv. Ich musste die Schule wegen der Nebenwirkungen abbrechen», sagt Holzmacher, die mit Gedächtnisverlust, Konzentrationsproblemen und starke Reaktionen auf Salziges kämpfte.

«Das würde mich fertig machen»

Die Wartezeit für einen Spender kann bis zu drei Jahre betragen. «Das Telefon kann jederzeit klingeln. Dann muss ich sofort in die Universitätsklinik nach Lüttich zur Transplantation», sagt sie.

Bis dahin kann sie auf die Unterstützung ihrer Familie, ihrer Freunde und ihres Freundes zählen. «Ich bin froh, dass das Organspendeverfahren anonym ist. Ich werde der Familie des Spenders sicherlich sehr dankbar sein, aber ich werde wohl keinen Kontakt zu ihnen aufnehmen. Das würde mich fertig machen», erklärt Holzmacher.

(Ana Martins/L’essentiel)