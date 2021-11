«Die Menschen wollen wieder Weihnachtsmagie»

Tische aufstellen, Getränke einräumen, dekorieren und Karussells aufbauen... die Schausteller in Luxemburg-Stadt sind auf der Zielgeraden, bevor am morgigen Freitag die Winterlights öffnen. Die Weihnachtsmärkte, die im letzten Jahr wegen noch wegen Corona abgesagt werden mussten, seien «eine echte Erleichterung für uns Schausteller», gesteht Charles Hary, der Präsident des nationalen Schaustellerverbands.

«Wir sind sehr froh, wieder an einer solchen Veranstaltung teilnehmen zu können. Dieser Weihnachtsmarkt ist aktuell umso wichtiger, weil die Menschen sich amüsieren, die magische Weihnachtsatmosphäre wiederfinden und die Sorgen hinter sich lassen wollen», erklärt Manon Schmit, die Betreiberin eines Chalets.

Ein paar Schritte weiter ist auch Steve Clement in den Endzügen der Vorbereitungen. Im Inneren seines Chalets werden die Zapfanlagen neben den Glühweintöpfen platziert. Angesichts der abgesagten Weihnachtsmärkte in Nachbarländern herrscht dennoch Verunsicherung. «Bis zum letzten Tag rechnen wir damit, dass wir schließen müssen. Obwohl ich glaube, dass es über CovidCheck gut gehen wird. Wenn wir 30 Prozent weniger Umsatz machen als 2019, wäre das noch in Ordnung. Aber wenn das Geschäft ganz ausfällt, wäre das sehr schwierig für uns», erklärt er. «Beim Fun um Glacis im Sommer ist alles gut gelaufen. Die Leute sind gekommen, um Spaß zu haben. Wir sind optimistisch, dass das auch dieses Mal der Fall sein wird», fügt Manon Schmit hinzu. Die Eisbahn am Kinnekswiss wird als erste Attraktion ihre Pforten öffnen.

Andere Signale aus der Großregion

In den Nachbarländern sin die Aussteller weniger optimistisch. Am gestrigen Mittwoch wurde der am morgigen Freitag öffnende Trierer Weihnachtsmarkt auf eine 2G-Regel umgestellt. Der beliebte Christkindlmarkt und Viktorianischer Weihnachtsmarkt in Saarburg wurde zudem abgesagt. Auch im Saarland wurden bereits etliche Weihnachtsmärkte abgesagt. Es handele sich vor allem um Absagen aus kleineren Kommunen, sagte der Präsident des Saarländischen Städte- und Gemeindetages, Hermann Josef Schmidt (CDU), am Mittwoch am Rande einer Versammlung des Deutschen Städtetags in Erfurt. «Den Veranstaltern ist das Risiko derzeit einfach zu groß.» Auch in seiner Gemeinde Tholey werde es den Adventsmarkt auf dem Schaumberg dieses Jahr nicht geben.

Der Bürgermeister appellierte an die Städte und Gemeinden, Weihnachtsmärkte unter 2G-Regeln stattfinden zu lassen. Das heißt: Es solle Zutritt nur für Geimpfte und Genesene geben. Einen entsprechenden Beschluss habe der Städtetag am Dienstag auch als bundesweiten Appell gefasst. Die Anwendung von 2G bedeute einen höheren logistischen Aufwand mit Einlasskontrollen, den kleinere Veranstalter kaum stemmen könnten.

Die Stadt Merzig hat bereits angekündigt, ihren Markt unter den 2G-Regeln umzusetzen. Dazu habe man sich aufgrund der steigenden Infektionszahlen entschlossen, teilte die Stadt mit. Jüngst hatte die Gemeinde Nalbach ihren Weihnachtsmarkt abgesagt ebenso wie zuvor unter anderem Schmelz, Wadgassen, Kirkel und Dirmingen. Meist handelte es sich dabei um Angebote, die an bestimmten Wochenenden geplant waren.

(Marion Mellinger/L'essentiel/dpa)