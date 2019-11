Luxemburgs Galeries Lafayette eröffnet

Die Galeries Lafayette eröffnen am kommenden Samstag die erste Filiale in Luxemburg. Das französische Unternehmen ist in den neuen Gebäudekomplex am Royal-Hamilius in Luxemburg-Stadt gezogen und liefert jetzt die ersten Bilder seines neuen Warenhauses.

Die Filiale erstreckt sich auf sechs Etagen und 6.500 Quadratmetern Verkaufsfläche: Mode, Wohnen, Beauty. In einer Mitteilung erklärt die Gruppe, dass sie sich mit der luxemburgischen Marke SMETS zusammengeschlossen habe. Auf einer Fläche von 150 Quadratmetern sollen Luxusmodelabels angeboten werden.

Auf dem Dach befindet sich eine Panoramaterrasse. 2020 wird hier das Restaurant Manko von Küchenchef Gaston Acurio eröffnen.

(L'essentiel)