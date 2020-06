Ein kleiner Nationalfeiertag und große Verluste

Keine Paraden, kein Feuerwerk, keine offizielle Zeremonien und keine Festlichkeiten in den Straßen. Das Protokoll bereitet die Luxemburger auf einen minimalistischen Nationalfeiertag vom 22. und 23. Juni vor – zum ersten Mal in der modernen Geschichte des Landes.

Infolge der Covid-19-Pandemie sind die meisten Feierlichkeiten abgesagt worden, was zu Einsparungen für den Staat und die Gemeinden führt. Nur stehen diese wenigen Einsparungen enormen Umsatzverlusten auf der anderen Seite gegenüber.

« Das Geld soll in die Organisation anderer Veranstaltungen investiert werden. »

Das Feuerwerk im vergangenen Jahr kostete die Stadt Luxemburg 135.000 EUR, zusätzlich zu den 65.000 EUR, die für die Beschallungsanlage ausgegeben wurden, insgesamt also 200.000 EUR. «Das geschätzte Budget für diese beiden Posten für das Jahr 2020 war fast dasselbe», erklärte die Hauptstadt gegenüber L'essentiel.

Abgesehen von den 34.000 Euro, die in die digitale Kampagne investiert wurden, werden auf die Stadt Luxemburg in diesem Jahr keine weiteren Kosten für den Nationalfeiertag zukommen. «Das Geld, das am Nationalfeiertag 2020 nicht ausgegeben wird, soll teilweise in die Organisation anderer Veranstaltungen investiert werden», heißt es in der Erklärung der Hauptstadt.

Auch nach der Absage der Feierlichkeiten wird der Staat einige zehntausend Euro einsparen. Die Ausgaben in anderen Jahren lagen zwischen 120.000 und 130.000 Euro. Im Jahr 2020 wird dies nicht der Fall sein.

« Ein großer Einkommensverlust »

Doch was ist mit den Bars und Restaurants? Für einige fällt mit der absage des Nationalfeiertags eine wichtige Einnahmequelle aus. Ihnen bricht «die größte Nacht des Jahres» weg, erklärt Christophe Diederich, Gründer und CEO von Concept + Partners, dem Unternehmen, zu dem insbesondere das «Hitch» gehört.

Für gewöhnlich stellen die Bars im Zentrum der Hauptstadt ihre Lautsprecher nach draußen und das Bier fließt für den festlichsten Abend des ganzen Jahres. Am Montag werden die Straßen von Luxemburg-Stadt zwangsläufig leerer und die Stimmung gedämpfter sein.

«Wir haben uns trotzdem für einen DJ entschieden, und Gruppen von zehn Personen konnten einen Tisch reservieren. Aber es wird ganz anders sein. Für uns ist dieser Abend ein großer Gewinn, also ja, es ist ein großer Verlust», sagt Christophe Diederich.

(th/L'essentiel)