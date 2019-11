Auto auf der A4 komplett ausgebrannt

Artikel per Mail weiterempfehlen

An diesem Mittwochmorgen brannte ein Auto auf der Autobahn A4 an der Ausfahrt Steinbrück. Ein Mobile Reporter schickte Bilder an die Redaktion.

Contrôle et informations du trafic sur les autoroutes (CITA) bestätigte die Angaben. Der Fahrer kam aus Esch und war in Richtung Luxemburg-Stadt unterwegs. Wie das Luxemburger Wort berichtet, brannte das Fahrzeug komplett. Verletzt wurde niemand.

(L'essentiel)