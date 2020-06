Erster Abschnitts-​​Radar geht jetzt auf Raserjagd

Wie seit Monaten geplant, wird der erste in Luxemburg installierte Abschnittsradar nach langer Testphase an diesem Montag in Betrieb genommen. Mit der neuen Technik wird ein 3,8 Kilometer langer Abschnitt der N11 zwischen Waldhof und Gonderingen überwacht. Pkw dürfen maximal 90 Stundenkilometer fahren, Lkw lediglich 75 Stundenkilometer.

Zwei Radarsäulen messen mit Infrarotkameras und Messtechnik die Ein- und Ausfahrt eines Fahrzeugs in dem Abschnitt und erfassen dabei das Nummernschild. Aus beiden Messungen wird die Durchschnittsgeschwindigkeit errechnet. Liegt diese über dem zulässigen Limit, lösen die Infrarotkameras aus und der Temposünder bekommt wenig später Post. Alle anderen erfassten Daten werden gelöscht.

Weitere Radarabschnitte im Land sind in Planung, aber vorher soll eine Analyse der ersten Station Ende des Jahres durchgeführt werden. Dafür soll bereits Ende des Jahres eine weitere neue Überwachungs-Technologie in der Hauptstadt an den Start gehen. An der Place de l'Étoile soll ein Rotlicht-Blitzer die Jagd auf Ampel-Sünder starten, so Mobilitätsminister François Bausch (déi gréng).

(L'essentiel)