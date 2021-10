«Rettung des Planeten gibt es nicht zum Nulltarif»

Browser not compatible.

«Wir sind wieder Zuhause!», sagte ein sichtlich erfreuter Chamber-Präsident Fernand Etgen gleich zu Beginn der Sitzung, die nach Beginn der Corona-Krise erstmals wieder in der Chamber stattfinden konnte. Anschließend trat Premierminister Xavier Bettel (DP) ans Rednerpult, um seine mittlerweile neunte Rede zur Lage der Nation zu beginnen. «Obwohl sich das Land in einem außergewöhnlichen Zustand befindet, hat unser Parlament nie aufgehört zu funktionieren», so Bettel. Das Großherzogtum nähere sich dem Ende der Pandemie, man sei aber noch nicht ganz am Ziel angekommen. Der Premier erinnerte an die mittlerweile 837 Todesopfer, die in Luxemburg zu beklagen sind.

«Die Herausforderungen unserer Zeit haben sich in den letzten Monaten nicht in Luft aufgelöst, im Gegenteil», leitete Bettel schließlich in den Hauptteil seiner umfangreichen Rede ein, in der die Klimakrise einen gewaltigen Block einnahm. «Die Klimakrise ist eine Realität und sie betrifft uns alle, auch hier in Luxemburg», stellte der Premier unmissverständlich klar und erinnerte an die Hochwasserkatastrophe im Juli. Ziel müsse es nun sein, die Zukunft so zu gestalten, dass ambitionierte Ziele eingehalten werden können. Konkret: CO2-Ausstoß reduzieren, in neue Technologien investieren und Präventiv-Maßnahmen gegen die Schäden entwickeln.

Als Beispiele für Luxemburgs Entschlossenheit nannte Bettel den im März 2020 eingeführten ÖPNV, ebenso zahlreiche Projekte, die erneuerbare Energien im Land fördern. Auch die Elektromobilität soll weiterhin massiv gefördert werden, da das Auto aus Luxemburg nicht verschwinden werde. Um den Bürgern das Gefühl zu geben, dass die Regierung in Klimathemen nicht über das Volk hinweg entscheide, kündigte Bettel einen Klima-Bürgerrat an, in welchem 100 aus allen gesellschaftlichen Schichten ausgewählte Bürger die Pläne der Regierung diskutieren können. «Wir wollen den Weg zusammen gehen, wir stellen den Zusammenhalt in den Mittelpunkt», erklärte Bettel. Nichtsdestotrotz könne man den Planeten natürlich nicht zum Nulltarif retten. Der Premier zeigte sich aber überzeugt, dass «Nichtsmachen teurer» werde. Dennoch dürfe niemand zurückgelassen werden, «es darf keine soziale Krise werden», so Bettel.

Bevor der Premier zu den sozialen Problemen im Land kam, stellte er heraus, dass die Arbeitslosenzahlen aktuell wieder auf dem Stand vor der Krise sei (5,5 Prozent) und auch die Wirtschaft wieder am wachsen sei. Man rechne 2021 mit einer Steigerung von sechs Prozent – im vergangenen Jahr war das Bruttoinlandsprodukt um 1,8 Prozent eingebrochen. Um das Wachstum weiterhin zu gewährleisten, solle auch der für Luxemburg «sehr wichtige» Finanzplatz weiter ausgebaut werden.

Mir mussen alles dofir maachen, fir d’Präisspiral am Logement ze stoppen. #edln2021 pic.twitter.com/vHgGj6oEJ8 — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) October 12, 2021

Im Bezug auf die Wohnungs-Krise gestand Bettel ein, dass es nicht «die eine Lösung» gebe und dass keine Regierung dieses Problem bisher lösen konnte. «Das bedeutet aber nicht, dass wir den Kopf in den Sand stecken, im Gegenteil», so der Premier. Das Thema bleibe eine absolute Priorität der Regierung. Dazu werde der Staat weiterhin mit Gemeinden und öffentlichen Bauträgern «massiv» in den Wohnungsbau investieren und außerdem entschieden gegen Spekulationen in dem Bereich vorgehen. «Die öffentliche Hand soll mittel- und langfristig zum größten Akteur des Wohnungsmarktes werden», wobei man nicht auf Profit, sondern auf bezahlbaren Wohnraum für alle Bürger aus sei.

Dennoch würden die Maßnahmen Zeit brauchen, bis sie greifen könnten, auch wenn viele Menschen jetzt schon Hilfe bräuchten. Dies könne nur mit einem weiteren Ausbau des Sozialsystems gewährleistet werden. Konkret beschrieb Bettel, dass dies nicht über das Steuersystem, sondern durch direkte Maßnahmen passieren solle. Familien mit einem kleinen und mittleren Einkommen sollen beispielsweise davon profitieren, dass ihre Kinder in der Grundschule und am Lyzeum kostenlos zu Mittag essen können. Auch werden diverse Familienleistungen ab Januar 2022 wieder an den Index gekoppelt. Bezüglich der Digitalisierung plane die Regierung einen finanzielle Unterstützung für Haushalte, welche sich keinen Breitbandanschluss leisten können.

« So viel Sicherheit wie nötig, so viel Freiheit wie möglich »

Auch auf die Corona-Politik der vergangenen Monate ging Bettel ausführlich ein und verteidigte die Maßnahmen, mit denen das Großherzogtum verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen sei. Man habe immer danach gehandelt, den Bürgern «so viel Sicherheit wie nötig und so viel Freiheit wie möglich» zuzugestehen. Eine klare Strategie habe man zu jedem Moment gehabt und immer weiter an neue Erkenntnisse oder veränderte Situationen angepasst. Das Large-Scale-Testing sei ein wichtiger Bestandteil davon gewesen. Um gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen, sei es wichtig «schnell auf 80 bis 85 Prozent Geimpfte zu kommen». Um für zukünftige Pandemien besser gerüstet zu sein, habe die Regierung die OECD beauftragt, eine unabhängige Studie zu den Corona-Maßnahmen in Luxemburg zu erstellen.

Méi Zäit fir d’Liewen. Dat ass de grousse Wonsch, dee mir de Mënschen erfëlle wëllen. #edln2021 pic.twitter.com/Q781cNstBp — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) October 12, 2021

Xavier Bettel ging auch auf die Work-Life-Balance ein, die im Land besser werden solle. Das gehöre zu einer gut funktionierenden Gesellschaft. «Wir leben nicht um zu arbeiten. Wir arbeiten, um besser zu leben», so der Premier. Die Telearbeit sei dabei nur eine Stellschraube der Regierung, an deren Verbesserung man auch nach der Pandemie mit den Nachbarländern arbeiten wolle. Außerdem soll es mehr dezentrale Arbeitsplätze wie Co-Working-Spaces geben. «Mehr Zeit für das Leben. Das ist der große Wunsch, den wir den Menschen erfüllen wollen», fasst Bettel die Pläne zusammen. Damit die Luxemburger sich im Großherzogtum sicher fühlen, kündigte der Premier an, weitere Polizisten einzustellen, die vor allem in den von Kriminalität betroffenen Gebieten eingesetzt werden sollen.

Am Ende blickte der Premierminister noch einmal optimistisch in die Zukunft, die laut ihm viele Chancen für das Land biete. «Wir wollen Luxemburg so gestalten, dass jeder gut in unserem Land leben kann. Egal ob jung oder alt. Unabhängig von seiner Herkunft. Wir wollen in Luxemburg jedem die gleiche hohe Lebensqualität ermöglichen. Die Herausforderungen sind groß. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Das Ziel ist anvisiert. Lasst uns die Herausforderungen zusammen angehen. Es ist unser gemeinsamer Weg. Es ist unser gemeinsames Ziel.»

All dëst wëlle mir zesummen an Ugrëff huelen. Mir wëllen de Bierger eng Stëmm ginn an hinnen nolauschteren. D’Erausfuerderunge si grouss. Mir hunn nach e laange Wee virun eis. D’Zil ass uviséiert. Loosst eis dës Erausfuerderungen dofir elo zesummen ugoen. #edln2021 pic.twitter.com/7EPMEDoyUn — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) October 12, 2021

