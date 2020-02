Kulturfabrik macht Rückzieher bei Esch 2022

Die Kulturfabrik ist das wichtigste Kulturzentrum im Süden des Landes. Genau diese Institution zieht nun für das Jahr 2022 acht ihrer Projekte zurück, wenn Esch sich Kulturhauptstadt Europas nennen darf. Mehrere Personen bestätigten dies L'essentiel gegenüber.

Als Hauptgrund wurde der Zeitplan genannt. Weil sich die endgültige Zusage der Organisatoren verzögert habe, seien Komplikationen im Ablauf entstanden. So fehle es an entsprechender Bürgerbeteiligung, wichtige Künstler seien überbucht. Ein Projekt der Kulturfabrik ist noch in Bearbeitung.

Künstler sorgen sich um ihre Projekte

Das Echo ist groß: Viele Künstler machen sich um ihre Projektvorschläge Sorgen. Sie erwähnen auch strenge Haushaltsvorgaben, die ihre Projekte gefährden würden.

Auch machen Gerüchte über Diskrepanzen innerhalb des Managements die Runde. Berichten zufolge haben sie zum Rücktritt des Koordinators für künstlerische Projekte geführt. Die Mitglieder der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates wollten L'essentiel gegenüber bisher keine Stellungnahme abgeben.

(Maurice Magar/L'essentiel)