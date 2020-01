5 Fußgänger angefahren, darunter 2 Kinder

Bei einem Verkehrsunfall in Düdelingen am Freitagmorgen wurden zwei Kinder verletzt. Die beiden waren zu Fuß unterwegs, als sie gegen 8 Uhr in der Rue du Parc in Düdelingen von einem Auto angefahren wurden. Beide wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Eines der Kinder wurde verletzt, über den Gesundheitszustand des anderen Kindes ist derzeit nichts bekannt.

Drei weitere Unfälle mit Fußgängern wurden am Donnerstagabend aufgenommen. Im Rollingergrund wurde gegen 17 Uhr eine Frau beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst. Sie wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Wenig später wurde in der Rue de Fort Niedergrünewald in Kirchberg eine Fußgängerin auf einem Parkplatz angefahren. Auch diese Dame wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

In der Rue Erasme in Kirchberg ist gegen 19 Uhr ein Mann angefahren worden. Der Fußgänger wurde auf der Fahrbahn von einem Auto erfasst und verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Unfällen aufgenommen. Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, empfiehlt die Police Grand-Ducale, dass Fußgänger durch helle und reflektierende Kleidung auf sich aufmerksam machen sollen.

(mm/L'essentiel)