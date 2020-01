Jeder zweite Arbeitnehmer ist Grenzgänger

In den letzten 25 Jahren hat sich der Zahl der Beschäftigten in Luxemburg mehr als verdoppelt – von 190.000 im Jahr 1994 auf nahe zu 440.000 im Jahr 2019. Das teilte das Liser-Institut in einem Bericht über die Entwicklung der Beschäftigungsstruktur mit.

Dieser Anstieg sei vor allem auf Grenzgänger zurückzuführen. In 25 Jahren habe sich ihr Anteil vervierfacht. 1994 lag dieser noch bei 26 Prozent. Im Jahr 2019 war er auf 46 Prozent gestiegen. Das entspricht etwa 200.000 Pendlern aus Belgien, Frankreich und Deutschland.

Der Anteil der ansässigen Arbeitnehmer stieg im gleichen Zeitraum nur um das 1,7-fache. Von 54 Prozent der arbeitenden Bevölkerung kommen insgesamt 27 Prozent aus dem Ausland. Außerdem altert die arbeitsfähige Bevölkerung, wie im Liser-Bericht steht. Dies war bis Mitte der 2000er Jahre nicht der Fall und sei vor allem auf den stärkeren Anstieg des Durchschnittsalters der Grenzgänger und der ausländischen Einwohner zurückzuführen. Der Anteil an ältereren Arbeitnehmern (älter als 50 Jahre) auf dem luxemburgischen Arbeitsmarkt habe sich zwischen 1994 und 2019 verdoppelt – von 11 auf 25 Prozent. Dieses Phänomen betrifft alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe und wirft das Problem auf, dass nicht alle älteren Mitarbeiter durch jüngere ersetzt werden können.

(Maurice Magar/L'essentiel)